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Русофобия получила симметричный ответ

Русофобия получила симметричный ответ

Вот и допрыгались. Русофобия украинских властей, которая с самого наала была направлена не столько против Путина, сколько против обычных граждан РФ, теперь получила симметричный ответ.

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