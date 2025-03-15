Вот и допрыгались. Русофобия украинских властей, которая с самого наала была направлена не столько против Путина, сколько против обычных граждан РФ, теперь получила симметричный ответ.
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