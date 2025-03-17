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Царьград

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Дэвис: при срыве переговоров Европа может напрямую вступить в конфликт

Дэвис: при срыве переговоров Европа может напрямую вступить в конфликт

Аналитик назвал два варианта развития событий в случае, если не будет заключён мир.Европа может вступить в украинский конфликт напрямую, если текущие стороны не смогут достичь мира.

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Комментарии
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БС
Бауржан Сатпаев
Нам не привыкать бить врага что на своей земле, что за бугром!
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