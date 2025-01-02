Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне».
Свежие комментарии