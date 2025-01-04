Судьба сельсоветов решится в 2025 году

После утвержденных в 2020 году в ходе общероссийского голосования поправок в Конституцию, согласно которым местное самоуправление вошло в единую систему публичной власти в РФ, встал вопрос и о повышении его эффективности.
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