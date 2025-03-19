Работы по дому Басевича планируется завершить в декабре 2026 года

Строительство спального корпуса для учащихся Академии танца Бориса Эйфмана – в декабре этого года В Петербурге сейчас продолжают строить апартаменты и спальный корпус для Театра балета Бориса Эйфмана и воспитанников его академии.
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