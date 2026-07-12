Вот вам и «китаец». Zeekr 7GT превзошел новейший BMW iX3 в краш-тесте Euro NCAP

Китайский автомобиль получил максимальные баллы в испытаниях на боковые столкновения и высокие оценки за защиту детейEuro NCAP впервые провела испытания автомобилей по новой системе оценки безопасности, которая стала самым масштабным обновлением методики более чем за десять лет.