Вот вам и «китаец». Zeekr 7GT превзошел новейший BMW iX3 в краш-тесте Euro NCAP

Китайский автомобиль получил максимальные баллы в испытаниях на боковые столкновения и высокие оценки за защиту детейEuro NCAP впервые провела испытания автомобилей по новой системе оценки безопасности, которая стала самым масштабным обновлением методики более чем за десять лет.
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