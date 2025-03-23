Марка Chery уйдет из России? Дилеры распродают кроссоверы по цене «Лады»

Удалось посетить официальный дилерский центр Chery в Москве, где представитель китайского бренда в подробностях рассказал, за сколько прямо сейчас можно купить дорестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 4 Pro — он оказывается существенно доступнее, чем ….
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