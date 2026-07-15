Израиль выведет войска из двух пилотных зон на юге Ливана

Израиль объявил о выводе войск из двух пилотных зон на юге Ливана. Решение было принято в рамках рамочного соглашения, заключенного при посредничестве США, сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителей США и Израиля.
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