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“В каких коровниках вас воспитывали?”- Тарзан обиделся на подписчиков

“В каких коровниках вас воспитывали?”- Тарзан обиделся на подписчиков

Тарзан. Фото Инстаграм Лидия ГубинаЭпатажный муж Наташи Королёвой Сергей Глушко по прозвищу Тарзан опять угодил в скандал – его новое видео вызвало очень неоднозначную реакцию у подписчиков.

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