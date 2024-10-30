Пророссийские силы захватили власть насильственным путем

Я как-то пропустил момент, когда "Грузинская мечта" силой захватила власть. А то мне по наивности казалось, что она пришла к власти через выборы и потом неесколько раз эти самые выборы на демократических голосованиях (в том числе признанных на Западе) выигрывала.