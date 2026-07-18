Жена Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа

Жена экс-министра обороны Украины Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа Вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова формируется «больной культ личности» на фоне его конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.