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Жена Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа

Жена Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа

Жена экс-министра обороны Украины Федорова заявила о «больном культе личности» вокруг мужа Вокруг бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова формируется «больной культ личности» на фоне его конфликта с главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским.

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