Понтонную переправу убрали в Тюменской области из-за нанесенного рыбе вреда

Понтонная переправа, устроенная компанией ООО «Мостспецтехника» через реку Тура, была демонтирована в Тюменской области после того, как Нижне-Обский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод» обнаружил её негативное влияние на местную акваторию.