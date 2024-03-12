Понтонную переправу убрали в Тюменской области из-за нанесенного рыбе вреда

Понтонная переправа, устроенная компанией ООО «Мостспецтехника» через реку Тура, была демонтирована в Тюменской области после того, как Нижне-Обский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Главрыбвод» обнаружил её негативное влияние на местную акваторию.
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