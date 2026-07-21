Госдума расширила перечень статей КоАП с выдворением мигрантов

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли закон, который существенно расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение за пределы России .
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