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Госдума расширила перечень статей КоАП с выдворением мигрантов

Госдума расширила перечень статей КоАП с выдворением мигрантов

Депутаты Государственной думы во втором и третьем чтениях приняли закон, который существенно расширяет перечень административных правонарушений, за совершение которых иностранным гражданам будет грозить выдворение за пределы России .

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