"Хватит сидеть на двух стульях": Россия публично "наказала" Индию за двуличие

ольга волкова

Еще везут мигрантов и студентов из Индии,оно нам надо.Нам их цыган хватает.Сюда опять потянется нищие из касты неприкасаемых,неграмотные и больные. И опять двадцать пять как с мигрантами из Азии ,а ты Россия лечи,учи,плати пособия.Ну сколько можно издеваться над коренными россиянами.