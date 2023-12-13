Как Индия на самом деле "дружит" с Россией? Индусов уже неоднократно ловили на двуличности и обвиняли в попытке усидеть на двух стульях, но в этот раз Россия решила перейти от обвинений сразу к делу.
"Хватит сидеть на двух стульях": Россия публично "наказала" Индию за двуличие
Комментарии
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Grandad
Где факты, что "Индия заметно погрустнела"?
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6 час.
игорь petroff
тебе всё разжуй и в пасть положи!
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4 час.
ольга волкова
Еще везут мигрантов и студентов из Индии,оно нам надо.Нам их цыган хватает.Сюда опять потянется нищие из касты неприкасаемых,неграмотные и больные. И опять двадцать пять как с мигрантами из Азии ,а ты Россия лечи,учи,плати пособия.Ну сколько можно издеваться над коренными россиянами.
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1 час.
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