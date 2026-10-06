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Царьград

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Специалисты предупреждают об опасности неправильной установки шин

Специалисты предупреждают об опасности неправильной установки шин

После ремонта шипованные шины могут различаться по высоте шипов, что создает риск на зимней дороге. На одной оси не следует использовать новые и изношенные шины.

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