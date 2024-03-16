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Мурадов: политическая карьера Зеленского должна закончиться трибуналом

Мурадов: политическая карьера Зеленского должна закончиться трибуналом

Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского должна закончиться трибуналом, поскольку его решения привели к непоправимому ущербу для украинского народа, заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

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