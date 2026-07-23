Манильские мечтания Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле стала холодным душем для тех, кто, возможно, еще лелеял надежду на «дух Анкориджа» и готовность американской стороны следовать договоренностям президентов Путина и Трампа, достигнутым в августе прошлого года на Аляске.