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Манильские мечтания Рубио

Манильские мечтания Рубио

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле стала холодным душем для тех, кто, возможно, еще лелеял надежду на «дух Анкориджа» и готовность американской стороны следовать договоренностям президентов Путина и Трампа, достигнутым в августе прошлого года на Аляске.

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