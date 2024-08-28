Популярная телезвезда снялась топлес

Ирландская телезвезда и модель Мойра Хиггинс снялась топлес во время отдыха в Греции. Соответствующими черно-белыми кадрами она поделилась в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).