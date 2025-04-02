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Царьград

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ВОЗ: "Новая пандемия может начаться уже завтра"

ВОЗ: "Новая пандемия может начаться уже завтра"

Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что миру необходимо международное соглашение для предотвращения будущих эпидемий.

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