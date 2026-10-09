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Несекретные материалы

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Решится ли Драпатый на прорыв Добропольского котла?

Решится ли Драпатый на прорыв Добропольского котла?

Доброполье полностью окружено соединениями группировки войск «Центр», при этом часть её ресурсов отвлечена на линию Райское – Новоандреевка с целью взятия Дружковки.

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