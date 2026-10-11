Хинштейн сообщил о пострадавших под Курском после налета 188 беспилотников

В Курской области за минувшие сутки сбили 188 украинских беспилотников, при этом пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Песков: нужно зак...
- ГБ Дегтярев рассказа...
- ГБ На встрече с Уитк...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым