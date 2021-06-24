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Закон, порядок, государство

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Всемирно известный радиопроповедник Ярл Пейсти, оказывается, родился в Уссурийске

Всемирно известный радиопроповедник Ярл Пейсти, оказывается, родился в Уссурийске

Имя Ярла Пейсти широко было известно на территории СССР. Более 50 лет этот человек провел у микрофона, ведя служение русского евангельского радиовещания из США, Австрии, Швеции, а после падения "железного занавеса" из Москвы.

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