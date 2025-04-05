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Царьград

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Московский суд арестовал важного чиновника Минобороны Кожевникова

Московский суд арестовал важного чиновника Минобороны Кожевникова

В Москве суд принял решение об аресте Кожевникова, начальника управления Госстройнадзора Минобороны. Информацию о задержании важного чиновника предоставила пресс-служба суда, пояснив причины заседания.

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