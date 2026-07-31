Помощь для "Феникса", гибель детей в ДТП и 11 чистых водоёмов: главное за день

Помощь для "Феникса" Центр реабилитации диких животных "Феникс" оказался в сложной ситуации. "Папа" подопечных Сергей Клочек перенёс инсульт и находится в больнице, поэтому уход за животными сейчас полностью лёг на одну Веронику Матюшину.