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Умер экс-начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Умер экс-начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов

Бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР), председатель совета ветеранов столичного управления МВД России генерал-майор Василий Купцов умер в возрасте 71 года, сообщил 25 декабря председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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