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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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СКА подписал контракт с Ивановым на год. Вратарь будет выступать на правах аренды по договору с «Коламбусом»

СКА объявил о подписании соглашения с вратарем Сергеем Ивановым на один год.  22-летний голкипер будет выступать за клуб из Санкт-Петербурга на правах аренды по договоренности с « Коламбусом ».

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