«Спортивное мероприятие будет использовано режимом Путина для пропаганды. Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву». Министр спорта Польши о матче с Россией

Министр спорта Польши Камиль Бортничук против поездки сборной на матч с Россией в Москву. – Стоит ли сборной Польши лететь в Москву на стыковой матч с Россией на фоне событий на восточной границе Украины? – Если бы все зависело от меня, мы бы не поехали в Москву.