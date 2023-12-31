За Белгород надо всыпать так, чтобы оторопь брала всех, кто захочет попробовать заняться таким террором

Вик Норд

Надо не обещать,а сделать так,что бы больше НИ ОДНА эл.розетка на Украине не могла никого йобнуть током,совсем...,тогда остановятся ВСЕ фабрики,и заводы с дронами,ракетами,потухнут нахер лампочки Ильича,встанет "железниця",метро,и прочий транспорт,а на санках дохера "штормов " не привезёшь...,не так уж и сложно расхерачить ОРУ(открытые распределительные устройства),они ВСЕГДА на одном месте,и трудно поддаются ремонту,в основном заменой СОВЕТСКИХ комплектующих,которых в запасе нет,и их надо ещё привезти откуда то,и на чём то привезти,погрузить Украину во мрак,откуда возврата НЕТ!