Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    едреный батон им в задЗа Белгород надо ...
  • Дмитрий Бакланов
    Чушь! Рулит экономика, а не строй. Что бы вы не делали, но , почти всегда, что-то сделать в России дороже, чем в Евро...Американцам и евр...
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    позорит еврейство Дмитрий с такой говорящей фамилией... но лает он из глубокого тыла... там безопаснее«Удар по Белгород...

За Белгород надо всыпать так, чтобы оторопь брала всех, кто захочет попробовать заняться таким террором

За Белгород надо всыпать так, чтобы оторопь брала всех, кто захочет попробовать заняться таким террором

Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами   Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о 22 погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних).

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Комментарии
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Вик Норд
Надо не обещать,а сделать так,что бы больше НИ ОДНА эл.розетка на Украине не могла никого йобнуть током,совсем...,тогда остановятся ВСЕ фабрики,и заводы с дронами,ракетами,потухнут нахер лампочки Ильича,встанет &quot;железниця&quot;,метро,и прочий транспорт,а на санках дохера &quot;штормов &quot; не привезёшь...,не так уж и сложно расхерачить ОРУ(открытые распределительные устройства),они ВСЕГДА на одном месте,и трудно поддаются ремонту,в основном заменой СОВЕТСКИХ комплектующих,которых в запасе нет,и их надо ещё привезти откуда то,и на чём то привезти,погрузить Украину во мрак,откуда возврата НЕТ!
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5 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
афффтырь! очнись!!!!! Посмотри он-лайн камеры в куЁве!!!! Они там болт положили на наши хотелки! И похер им наши погибшие дети и взрослые! герасимовы куЁв бомбить не будут! У них, видишь ли &quot;принципы&quot;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
Владимир Соколов
едреный батон им в зад
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5 мин.

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