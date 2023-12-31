Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами Для России год завершается террористической атакой ВСУ на Белгород: по центру города нанесен ракетный удар — на момент написания текста известно о 22 погибших (в том числе двоих детях) и более чем сотне пострадавших (около двадцати несовершеннолетних).
За Белгород надо всыпать так, чтобы оторопь брала всех, кто захочет попробовать заняться таким террором
Комментарии
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Вик Норд
Надо не обещать,а сделать так,что бы больше НИ ОДНА эл.розетка на Украине не могла никого йобнуть током,совсем...,тогда остановятся ВСЕ фабрики,и заводы с дронами,ракетами,потухнут нахер лампочки Ильича,встанет "железниця",метро,и прочий транспорт,а на санках дохера "штормов " не привезёшь...,не так уж и сложно расхерачить ОРУ(открытые распределительные устройства),они ВСЕГДА на одном месте,и трудно поддаются ремонту,в основном заменой СОВЕТСКИХ комплектующих,которых в запасе нет,и их надо ещё привезти откуда то,и на чём то привезти,погрузить Украину во мрак,откуда возврата НЕТ!
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5 час.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
афффтырь! очнись!!!!! Посмотри он-лайн камеры в куЁве!!!! Они там болт положили на наши хотелки! И похер им наши погибшие дети и взрослые! герасимовы куЁв бомбить не будут! У них, видишь ли "принципы"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 час.
Владимир Соколов
едреный батон им в зад
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5 мин.
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