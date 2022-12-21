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Очередные бесплатные плюшки от разработчиков

Очередные бесплатные плюшки от разработчиков

В преддверии Нового года разработчики "Мира танков" решили преподнести игрокам еще один сюрприз, полностью приятный и который можно получить без особых усилий (не придётся даже в бой выходить).

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