Очередные бесплатные плюшки от разработчиков

В преддверии Нового года разработчики "Мира танков" решили преподнести игрокам еще один сюрприз, полностью приятный и который можно получить без особых усилий (не придётся даже в бой выходить).
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