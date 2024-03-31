Всегда вырывала сорняки руками, пока соседка по даче не посоветовала это средство… Легко и надолго!

Гулять каждое утро по красивому газону — нереальное удовольствие. Но для того, чтобы зеленая травка выглядела привлекательно, нужно немало потрудиться, ведь следует искоренить ее главного врага — сорняки.
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