Россия и Китай могут провести экспедиции для изучения выбросов с АЭС «Фукусима»

Во Владивостоке проходит международный форум по научной дипломатии, на котором обсуждаются перспективы международного научного сотрудничества, в том числе в связи с ситуацией на АЭС «Фукусима-1» в Японии.
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