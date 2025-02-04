Били КАБами и дронами: Россия нанесла серию ударов под Харьковом, под прицелом был особенный завод Украины Юлия СоколоваВ ночь на 3 февраля российские силы нанесли серию ударов, которая стала еще одним подтверждением того, что «Били КАБами и дронами: Россия нанесла серию ударов под Харьковом, под прицелом был особенный завод Украины».