Опровергнуты прежние представления о мантии Земли

Ученые Университета Британской Колумбии и Шведского музея естественной истории обнаружили, что лава из вулканических горячих точек, таких как Гавайи, Самоа и Исландия, вероятно, происходит из однородного резервуара в мантии Земли.
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