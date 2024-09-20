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Опровергнуты прежние представления о мантии Земли

Опровергнуты прежние представления о мантии Земли

Ученые Университета Британской Колумбии и Шведского музея естественной истории обнаружили, что лава из вулканических горячих точек, таких как Гавайи, Самоа и Исландия, вероятно, происходит из однородного резервуара в мантии Земли.

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