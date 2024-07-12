В Ростовской области продолжаются проверочные мероприятия в сфере миграции

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с территориальными органами внутренних дел Ростовской области провели проверочные мероприятия на территории Первомайского и Советского районов города Ростова-на-Дону, а также в Мясниковском и Сальском районах Ростовской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии