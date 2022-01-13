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Иран призывает к расширению морского сотрудничества с Пакистаном

12 января командующий пограничной охраной Исламской Республики Иран подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества между Тегераном и Исламабадом, обмена информацией и внедрения механизма, основанного на принципах равенства и общих интересов.

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