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Газета.ру

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Песков: Стубб и Бернем обманывают избирателей, говоря о возможном поражении РФ

Песков: Стубб и Бернем обманывают избирателей, говоря о возможном поражении РФ

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Энди Бернем обманывают своих избирателей, говоря о возможном поражении России в конфликте с Украиной.

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