Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Великобритании Энди Бернем обманывают своих избирателей, говоря о возможном поражении России в конфликте с Украиной.
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