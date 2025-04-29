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Что приготовить из весенних грибов: 5 лучших рецептов

Что приготовить из весенних грибов: 5 лучших рецептов

Весна — это не только подающие надежды на знойное лето подснежники и радующие глаз зеленые деревья, но и настоящая гастрономическая удача, ведь с приходом первого тепла в лесу начинают появляться съедобные весенние грибы.

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