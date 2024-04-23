Цветмет приблизился к черте, а РУСАЛ — к национализации

МОСКВА (ИА Реалист). Новый пакет санкций США и Британии, закрывший российским цветным металлам доступ на лондонскую и чикагскую биржи, в комплексе с антикитайской стратегией Вашингтона создают неудобную ситуацию для гигантов отрасли РУСАЛа и «Норникеля».
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