Цветмет приблизился к черте, а РУСАЛ — к национализации

МОСКВА (ИА Реалист). Новый пакет санкций США и Британии, закрывший российским цветным металлам доступ на лондонскую и чикагскую биржи, в комплексе с антикитайской стратегией Вашингтона создают неудобную ситуацию для гигантов отрасли РУСАЛа и «Норникеля».