АМАРАНТ "Тexit now!" От бессилия решили наказать штат "рублем". А там зашумели об отделении.
Texac объявили нашим пособником и ввели финcaнкции
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Смирнова
Ну раз они наши пособники - надо выделить им гуманитарную помощь.... Вот тогда уже точно вечер перестанет быть томным)))
Ответить
12 час.
Галина Смирнова
Снова вашингтонские засранцы Придушить хотят рабочий класс. Так держать, друзья американцы! Превратим Техасщину в Донбасс! :-)
Ответить
12 час.
Иван Иванов
Недаром мы, будучи пацанами, любили джинсы Техас)
Ответить
11 час.
Свежие комментарии