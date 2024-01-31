Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 805 подписчиков

Texac объявили нашим пособником и ввели финcaнкции

Texac объявили нашим пособником и ввели финcaнкции

АМАРАНТ "Тexit now!" От бессилия решили наказать штат "рублем". А там зашумели об отделении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Смирнова
Ну раз они наши пособники - надо выделить им гуманитарную помощь.... Вот тогда уже точно вечер перестанет быть томным)))
Ответить
12 час.
Галина Смирнова
Снова вашингтонские засранцы Придушить хотят рабочий класс. Так держать, друзья американцы! Превратим Техасщину в Донбасс! :-)
Ответить
12 час.
Иван Иванов
Недаром мы, будучи пацанами, любили джинсы Техас)
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх