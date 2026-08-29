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Моуринью про связку Винисиуса и Мбаппе: «Речь не про 2+9, а всех 11 игроков на поле. Мы должны играть как команда, страдать, сталкиваться с трудностями и доминировать как команда»

Главный тренер «Реала»  Жозе Моуринью порассуждал о взаимодействии  Винисиуса Жуниора и  Килиана Мбаппе и оценил игру  Джуда Беллингема .

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