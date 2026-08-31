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Онколог Бежанова развеяла мифы о пользе «противораковых» продуктов

Онколог Бежанова развеяла мифы о пользе «противораковых» продуктов

Не существует продукта, который может защитить человека от онкологических заболеваний. Регулярное употребление брокколи, ягод или других продуктов с так называемыми «противораковыми» свойствами само по себе не гарантирует снижения риска рака.

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