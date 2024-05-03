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Саудовская Аравия выдвинула условия для нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия выдвинула условия для нормализации отношений с Израилем

Саудовская Аравия для процесса нормализации отношений с Израилем выдвинула требование прекратить огонь в секторе Газа и создать палестинское государство, заявили в четверг, 2 мая, в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

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