На Ямале появятся бесплатные курсы для нянь с помощью в трудоустройстве

На Ямале стартовал прием заявок на новую бесплатную образовательную программу «Академия заботы». Жителей округа научат профессионально присматривать за детьми и помогут найти работу — в статусе самозанятого или в штате профильного агентства, сообщила пресс-служба губернатора округа.
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