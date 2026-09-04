На Ямале появятся бесплатные курсы для нянь с помощью в трудоустройстве

На Ямале стартовал прием заявок на новую бесплатную образовательную программу «Академия заботы». Жителей округа научат профессионально присматривать за детьми и помогут найти работу — в статусе самозанятого или в штате профильного агентства, сообщила пресс-служба губернатора округа.