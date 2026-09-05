Что такое капитализм и за что мы боремся?

Что такое капитализми за что мы боремся? Мы все знаем, что после распада Советского Союза в России и других республиках победил капитализм.
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