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Семак о 3:1: «Спартаку» не хватает надежности в обороне: забивают много, пропускают еще больше»

Семак о 3:1: «Спартаку» не хватает надежности в обороне: забивают много, пропускают еще больше»

Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ. – Эмоциональная игра. У нас присутствовал излишний брак, возможно, из‑за нервозности.

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