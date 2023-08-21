Семак о 3:1: «Спартаку» не хватает надежности в обороне: забивают много, пропускают еще больше»

Вчера «Зенит» в гостях обыграл «Спартак» (3:1) в матче 5-го тура Мир РПЛ. – Эмоциональная игра. У нас присутствовал излишний брак, возможно, из‑за нервозности.
Популярные статьи
- Неймар заработает 320 млн евро за два года в «Аль-Хилале». Аренда в «Барселону» исключена (Globo)
- «Будут и русские сезоны, и нерусские сезоны». Евгений Плющенко в ноябре откроет академию фигурного катания в Китае
- «Ман Сити» договорился с «Ренном» о трансфере Доку за 60 млн евро. Медосмотр – на этой неделе
Свежие комментарии