Военное обозрение

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    Наркозависимость налицо, лечению не подлежит - толька ампутация тупой головыПредставитель ГУР...
  • Михаил Новиков
    Т.е. другими словами с техникой нато будут заходить и натовские солдаты для управления этой техникойКомандующий ОС ВС...
  • Сергей Бессонов
    Бахмут нужен для истощения российских войск?  Зря надеетесь на истощение, мы их переведём на пятиразовое питание и ру...«Бахмут нужен для...

Институт изучения войны США допустил наступление войск России на Украину из Белоруссии осенью 2023 года

Институт изучения войны США допустил наступление войск России на Украину из Белоруссии осенью 2023 года

Российские вооруженные силы могут предпринять попытку вторжения на Украину с территории Белоруссии, где сейчас продолжается концентрация сил и средств.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх