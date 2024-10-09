Нейропсихолог Тур объяснила, как не доводить семейные ссоры до развода

По ее же словам, конфликты бывают в любых семьях Врач-психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур рассказала, почему не надо бояться эмоциональных всплесков и как не довести разлад в семье до развода, передает радио Sputnik.
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