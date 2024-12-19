Звучат красками «Мелодии зимы»: в Астрахани открывается неординарная выставка

Сегодня в Астраханском краеведческом музее начинает свою работу выставка «Мелодия зимы». На ней представлены 26 акварельных работ участников региональных и всероссийских творческих конкурсов, членов Союза художников России, преподавателей художественного училища имени П.
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