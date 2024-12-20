Георгиев пропустил 4 шайбы от «Колорадо», отразив 27 из 31 броска. Он и Блэквуд (32 из 34) провели 1-е матчи против бывших команд после обмена

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Вратарь «Сан-Хосе» провел первый матч против бывшей команды после обмена в «Шаркс». Калифорнийцы уступили «Эвеланш» в игре регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:4.

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