Борис Джонсон пытается уйти от ответственностиБорис Джонсон отказывается брать на себя ответственность за то, что война не завершилась в марте-апреле 2022 года, хотя прекрасно известно из нескольких украинских и западных источников, что именно Джонсон давил на то, что мир не нужен и заявил "Давайте воевать".
Борис Джонсон пытается уйти от ответственности
Комментарии
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лл
лина любимцева
Какая может быть ответственность у Джонсона? Это понятие несовместимо с ним. ОН ЖЕ ПРОХИНДЕЙ!!
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13 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
УБЛЮДОК БЛЯ..этот борюсик.
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12 час.
Юрий анин
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11 час.
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